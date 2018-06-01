Компания Skoda обновит линейку двигателей Superb

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Чешская Skoda тестирует обновлённый Superb с августа 2016 года, а в сентябре минувшего года папарацци заметили закамуфлированные прототипы лифтбека и универсала. На этот раз сфотографировать удалось авто без камуфляжной плёнки.

На свежих фото видно, что изменения коснулись переднего бампера Skoda Superb: нижнюю часть решётки по бокам прикрыли чёрным пластиком. Кроме того, датчики на колёсах свидетельствуют, что на прототипе испытывается новый двигатель.

По мнению экспертов, Superb может унаследовать 240-сильный дизельный твин-турбо мотор 2.0 TDI от Volkswagen Passat. Согласно другому предположению, новинку получит под капот 2,0-литровый «дизель» TDI EA288 Evo, генерирующий порядка 136-204 л. с. Впервые такой мотор применят на Audi, но позже им обзаведутся и другие марки, принадлежащие Volkswagen.

Сегодня Skoda Superb предлагается с устаревшим 1,4-литровым TSI мощностью 150 лошадиных сил, на смену которому может прийти более экономичный 150-сильный двигатель 1.5 TSI evo.

Кроме того, известно, что данная модель должна первой у Skoda обзавестись гибридной установкой. Примечательно, что гибрид можно будет заряжать от бытовой сети. Скорее всего, обновлённая Skoda Superb дебютирует в следующем году. Напомним, недавно Skoda представила бронированный универсал Superb Estate.