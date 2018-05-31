Jaguar Land Rover разрабатывает особую систему для автономных автомобилей

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Jaguar Land Rover разрабатывает автономные машины, которым будет ни по чем ни холод, ни жара. Название проекта - CORTEX, и его бюджет составляет 4,9 миллиона долларов.

Британский автопроизводитель использует новую технику 5D, которая сочетает в себе данные по акустике, видео, радару, освещению и дистанционному зондированию дороги. Вся информация затем обрабатывается в режиме реального времени, позволяя автомобилю вести себя соответственно обстановке

«Важно, чтобы мы развивали наши автономные автомобили с такими возможностями и производительностью, которые ожидают клиенты Jaguar и Land Rover», - заявил менеджер по исследованиям JLR Крис Холмс.

«Автономность является неизбежной для автомобильной промышленности. Мы гарантируем, что наши технологии являются самыми приятными, способными и безопасными. CORTEX дает нам возможность работать с некоторыми партнерами, чей опыт поможет нам реализовать это видение в ближайшем будущем ».

Технология будет оттачиваться за счет разработки алгоритмов, оптимизации датчиков и физических испытаний на внедорожных участках в Великобритании. Между тем, эксперты по компьютерному обучению из Бирмингемского университета присоединятся к проекту, предоставив JLR доступ к их исследованиям в области радиолокации и зондирования для автономных платформ.