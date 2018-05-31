Автомобилистов в Воронеже пугают распечаткой летних цен на бензин

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Жители Воронежа продолжают обсуждать дорожающий бензин в социальных сетях. Накануне появилась информация о том, что горючее еще больше вырастет в цене во втором полугодии нынешнего года.

Воронежские тематические ресурсы в соцсетях распространили листовку, в которой показаны ценники на топливо. Примечательно, что в документе указано юридическое лицо, находящееся в Ростовской области, однако источники утверждают, что такой же прайс будет и в столице Черноземья.

Документ содержит якобы утвержденные ценники на горючее для второго полугодия текущего года. Если верить данным из листовки, то совсем скоро 92-й бензин будет продаваться в Воронеже за 57,60 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива вырастет до 58,20 рублей, а за АИ-95 придется платить 61,20 рублей.

Такие ценники повергли в шок некоторых воронежцев. Один из горожан в комментариях к листовке предположил, что такими ценниками будут бороться с пробками на дороге.