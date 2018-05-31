Эксперты прогнозируют рост числа электрокаров до 125 млн к 2030 году

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В отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что за 2017 год число экологически чистого транспорта в мире выросло до 3 700 000 единиц или на 54%. К 2030 году количество электрокаров должно составить не менее 125 000 000.

На сегодняшний день около половины выпускаемых в мире электромобилей продаются в Китае. За прошлый год местные жители купили 580 000 «зелёных» машин, что на 72% больше, чем годом ранее.

На второй позиции разместился рынок электрокаров в США, достигший 280 000 единиц. Однако наибольшей рыночной долей данный сегмент обладает в Норвегии. Четыре из дести авто в этой стране приводятся в движение электромоторами.

Во многих странах власти вводят программы для поэтапного отказа от дизельных двигателей. Наряду с этим производители электрокаров могут рассчитывать на послабление налогов и финансовую поддержку от правительства.

При сохранении подобных условий мировой рынок авто на электротяге продолжит расти примерно на четверть в год. Так, согласно базовому сценарию, к 2030 по дорогам будут ездить около 125 000 000 электромобилей. Самый оптимистичный прогноз предполагает, что их число составит 220 000 000 единиц.

Однако некоторые факторы могут отрицательно повлиять на темпы распространения электрокаров. Например, спрос на кобальт к 2030 году может вырасти в 10 или даже в 25 раз.