Land Rover представил Discovery Sport особой серии Landmark

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В нынешнем году британские машиностроители отмечают 70-летие марки Land Rover, по случаю чего представлен особый вседорожник Discovery Sport в юбилейной версии Landmark. Первый экземпляр новинки сошел с конвейера 30 апреля, ровно через 70 лет после выхода первой машины бренда.

Юбилейный Land Rover Discovery Sport Landmark отличается от стандартной версии кроссовера спортивным бампером и 19-дюймовыми колесными дисками Mantis цветом Gloss Dark Grey. Нижнюю часть автомобиля также сделали серой.

Интерьер Land Rover Discovery Sport Landmark примечателен кожаными креслами, центральной панелью, получившей темно-серые вставки, а также потолком цвета Ebony. Кузов автомобиля может быть белым, серым и черным. Для машины также предусмотрена серая крыша.

Силовую линейку кроссовера представляет 2-литровый дизельный агрегат линейки Ingenium отдачей 180 л.с. Агрегат комплектуется 9-АКПП.

Ценник на юбилейную спецверсию машину британцы пока не называют. При этом в пресс-центре Land Rover проинформировали, что Discovery Sport Landmark появится в России.