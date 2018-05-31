Озвучен ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей

Сегодня, 11:02

Всего по России за первые четыре месяца текущего года удалось продать 44 000 новых премиальных легковых авто. Как уточнили аналитики агентства «АВТОСТАТ», каждый третий автомобиль такого класса покупали жители Москвы.

С января по апрель текущего года автодилеры реализовали в столице 15 230 премиальных авто. Второе место занимает Санкт-Петербург, где продажи машин премиум-сегмента составили 4 950 единиц. Жители Подмосковья за отчётный период приобрели 4 460 таких автомобилей.

В итоге суммарная доля этих регионов превышает 50% от всего объёма реализации премиальных машин в России. Среди нестоличных регионов лидером стал Краснодарский край с 2 080 продажами в премиум-классе.

Далее следуют Республика Татарстан с показателем в 1 250 единиц, Свердловская область с 1 010 проданными премиальными авто, а также Ростовская (945 ед.), Самарская (785 ед.) и Нижегородская (705 ед.) области. Замыкает ТОП-10 субъектов РФ по продажам новых «легковушек» премиум-класса Челябинская область – 670 единиц.