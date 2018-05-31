Обновленный BMW 7-series станет мощнее, чем ожидалось

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BMW будет наращивать электрическую производительность своего гибридного гибридного флагмана 7-series. Обновленная модель появится уже в следующем году и автопроизводитель рассекретил некоторые подробности.

Текущая электрифицированная модель флагманского 740e iPerformance, уступит место iPerformance 745e, в котором используется гибридная электрическая трансмиссия, предлагающая больше возможностей и увеличенный диапазон поездки.

Модель 740e генерирует 322 лошадиных сил, но ожидается, что использование более продвинутого двигателя, питаемого батареями с более высокой плотностью энергии, обеспечит больше мощности 2,0-литровому бензиновому двигателю с турбонаддувом до 400 лошадиных сил. Новая электрифицированная технология также обеспечит 745e большим диапазоном при движении на электрическом двигателе.

Испытательный автомобиль, замеченный во время тестирования в Нюрбургринге, показывает, что на модернизированном автомобиле будет новая передняя часть, на которой расположена большая радиаторная решетка, похожая установлена на Х7. Помимо измененной передней части, остальной кузов автомобиля, по-видимому, обладает более сдержанными изменениями, включая новый дизайн переднего бампера и более тонкие задние огни.