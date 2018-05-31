Бунт обречён: Воронежцы не хотят бойкотировать АЗС из-за цен на топливо

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В последнее время в России регулярно поднимается стоимость топлива, что стало одной из главных тем для обсуждения среди автомобилистов. Житель Воронежа предложил прекратить заправляться на АЗС одного из брендов, однако его идею не поддержали.

Воронежские водители чуть ли не каждый день пишут в соцсетях о подорожании литра горючего на 10-20 копеек, что выходит за рамки привычного увеличения цен. Подобное положение вызвало массовое недовольство среди автолюбителей, однако бойкотировать заправки они спешат.

В одной из городских групп для автомобилистов житель Воронежа Дмитрий написал: «Есть жаждущие выразить протест в связи с повышением цен на бензин?» Мужчина предложил игнорировать заправки одного из брендов. Однако другие воронежцы посчитали невозможным осуществить задуманное, поскольку найдутся те, кто не захочет принимать участие в бойкоте или не будет знать о нём.

«Мы только собираемся что-то сделать, чтоб нас услышали, и тут же один боится, второй не может, третьего жена не отпускает и т. д.», – отметил один из местных водителей. Другие отметили, что "бунт обречён".