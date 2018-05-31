"Китаец" на миллион: Россиян шокировала цена Lifan Myway с "автоматом"

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В России начались продажи семиместного кроссовера Lifan Myway с автоматической трансмиссией. Правда, такой автомобиль получил довольно высокий ценник – 989 900 рублей.

Раньше Lifan Myway россиянам предлагали только с 5-ступенчатой «механикой», а в настоящее время стал доступен вариант с 5-диапазонной автоматической КПП. Доплата за такую трансмиссию составляет 90 000 рублей, при этом она доступна только для «топовой» модификации Luxury Plus.

Как и прежде, под капотом кроссовера скрывается 1,8-литровый бензиновый двигатель, генерирующий 125 лошадиных сил. Автомобиль продаётся только в заднеприводном исполнении.

Начальная комплектация Comfort стоит 850 000 рублей, что всего на 20 000 рублей меньше по сравнению с Luxury. Такой автомобиль оснащается парковочными датчиками, кондиционером, системой мультимедиа и т. д. Перечень оборудования Lifan Myway Luxury был расширен за счёт систем запуска мотора с кнопки и бесключевого доступа в салон.

Эксперты считают, что характеристики кроссовера слишком слабы, чтобы просить за него почти 1 000 000 рублей, из-за чего популярность модели может снизится. Пока Lifan Myway занимает третье место среди самых продаваемых «китайцев» в РФ.