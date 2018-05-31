Автоэксперты составили ТОП-5 способов экономии топлива

Сегодня, 10:20

Стоимость бензина и дизельного топлива в России продолжает расти, что вызывает беспокойство у автовладельцев. Автоэксперты решили помочь найти выход из сложившейся ситуации и составили ТОП-5 способов экономии топлива.

Первым советом, который позволит сократить расход дорогостоящего топлива – исправное авто. Причиной увеличения расхода могут стать неисправности, поэтому достаточно проверить авто и следить за его состоянием.

Сэкономить топлива позволит умеренное использование кондиционера. Система кондиционирования на полной мощности увеличивает расход, а также негативно влияет на здоровье пассажиров. Третье место в рейтинге заняли заправки с качественным горючим, которое позволит сохранить двигатель и обеспечить умеренный расход.

Немаловажным является давление в шинах, которое рекомендуют производители, поскольку оно позволит обеспечить оптимальный расход горючего. Замыкает ТОП-5 способов экономии топлива манера езда и маршрут. Плавный старт и тормоз позволят сократить расход топлива, а верный маршрут – избежать пробки.