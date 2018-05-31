Toyota будет заказывать комплектующие для Camry у российских поставщиков

Сегодня, 08:20

В 2017 году уровень локализации производства японской компании Toyota в России вырос до 30%. Представители марки уточнили, что намерены продолжать увеличивать локализацию и в этом году будут заказывать комплектующие для Toyota Camry у российских поставщиков.

Чтобы обеспечить еще больший уровень локализации, Масиси Исида, руководитель японской марки, намерен начать с нового поколения Toyota Camry в кузове седан. В частности бренд планирует оснащать модель российскими запчастями.

Компания готова к сотрудничеству с производителями из России, в частности седан бизнес класса оснастят баком для топлива, выхлопную систему и проводку российского производства, что позволит увеличить уровень локализации.

Стоит отметить, что Toyota Camry в России является второй самой популярной моделью бренда. В прошлом году продажи седана составили 28 199 единиц, а за первые четыре месяца было приобретено 8 080 машин.