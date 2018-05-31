Детский Ford Mustang превратили в розовый спорткар для куклы Барби

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Переработанный детский автомобиль получил 24-сильный двигатель и уникальную ходовую.

Машины Power Wheels созданы для детей, поэтому, естественно, у них нет большой мощности. Эдвин Олдинг и его друзья из Grind Hard Plumbing Co. решили, что хотят «найти симпатичный автомобиль Barbie Power Wheels и превратить его в дрифт-кар», ​​что у них, к слову, получилось. Заводская модель является уменьшенной копией маслкара Ford Mustang.

Создание началось с заранее построенного картинга, который был приобретен на сайте Craigslist, его пришлось обрезать и подогнать по размеру, чтобы разместить 36-дюймовую колесную базу Power Wheels Mustang. Оттуда также был использован мотоциклетный двигатель Honda CRF 230, расточенный до 240 кубических сантиметров с улучшенным поршнем и распределительным валом. Авттомобиль получил яркий розовый колер кузова, превратившись в настоящий спорткар для куклы Барби.

По словам Олдинга, автомобиль Barbie может разогнаться до 112 км/час и генерирует около 24 лошадиных сил.