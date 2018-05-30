В Казани обсуждают "приунывшую" от урагана "ГАЗель"

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Жители Казани продолжают лицезреть последствия непогоды, имевшие место в городе накануне. Судя по соцсетям, в столице Татарстана прошел сильный ураган, но что указывают фотографии очевидцев, и на одном из снимков накануне был показан заваленный ветром на бок грузовик.

Фотография «Газели» была опубликована на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в социальной сети Instagram. В кадре видно, что стоявший на парковке грузовик лежит на боку. Судя по подписи к кадру, машина приняла такое положение из-за сильного ветра.

Изначально в комментариях к фото пошли шутки вроде: «устал», «каждый паркуется как может», «придет штраф за парковку на газоне» и так далее. Также пользователи оставили комментрий про "приунывшую" "ГАЗель". Позже один из пользователей сообщил, что происшествие имело место во дворах на улице Терегулова. Через некоторое время другой комментатор написал, что снимок сделан в это Нижнем Новгороде, на территории Бурнаковского района. Далее то же самое сообщил еще один пользователь соцсетей.