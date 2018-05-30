Жители Казани осудили перевозку собаки в багажнике

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В комментариях владельца авто осудили за жестокое обращение с четвероногим другом, что разрослось в настоящую волну негодования.

Накануне фотография с собакой появилась на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в социальной сети Instagram. Под снимком оставлена подпись: «Бедный песик».

В кадре представлен белый универсал Chevrolet Cruze с приоткрытой багажной дверью. На фото видно, как из багажника выглядывает то ли спящая, то ли грустящая собака. Пользователям интернета не понравилось такое обращение с животным. Общественность осудила хозяев пса, потому что он, по мнению многих, оказался в опасности. Дверь машины могла раскачаться и ударить собаку. Кроме того, на повороте, коробки в багажнике могли завалиться на животное. При этом, нашелся один пользователь интернета, попытавшийся угомонить «хейтинг» в адрес собачников. Он заявил, что «собака по любому пристегнута специальным ремнем, и коробки тоже привязаны».