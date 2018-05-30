Водителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

Сегодня, 18:40

Пресс-центр министерства транспорта Московской области предупредил местных водителей об ожидаемых регионе сильных порывах ветра. Потому, чиновники обратились к водителям не оставлять свои автомобили рядом с рекламными бигбордами и деревьями в связи с усилением ветра.

Как проинформировали метеорологи, порывы ветра в Подмосковье могут достигнуть 15-20 метров в секунды. Этот факт побудил чиновников ведомства обратиться к местным автолюбителям, чтобы они соблюдали меры предосторожности и не парковали свои машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Раньше такие столичные организации, как «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и «Администратор Московского парковочного пространства» также обнародовали обращение к автомобилистам быть внимательными и осторожными на дорогах из-за усиливающегося ураганного ветра.