Subaru вернула на рынок России полноприводный седан Legacy

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Ушедший из РФ в 2015 году Subaru Legacy возвращается с «новыми силами». Машина будет продаваться в России с 2,5-литровым агрегатом тягой 175 л.с. Пресс-центр японской марки озвучил рублевый ценник автомобиля и его подробности.

Новый седан Subaru Legacy приехал в Россию в двух комплектациях: Legacy: Elegance и Premium ES. Самая доступная сборка автомобиля обойдется покупателю в 2 069 000 рублей.

Subaru Legacy оснащается новыми бамперами, решеткой радиатора и оптикой. Машина поставлена на колесные диски размерностью 18 дюймов с другим дизайном. Палитра кузова автомобиля состоит из шести цветов. В салоне новинки установлены иная панель, кресла спортивного образца и дисплей на 8 дюймов для информационно-развлекательной установки.

Мотор 2.5 (175 л.с.) седана Subaru Legacy укомплектован бесступенчатым Lineartronic CVT. Первую «сотню» машина набирает за 9,6 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 240 км/ч. Новинка имеет симметричный полный привод и технологию управления вектором тяги Active Torque Vectoring (ATV).

Опционально седан Subaru Legacy оснащается водительским ассистентом EyeSight, укомплектованным круиз-контролем, курсовой устойчивостью, автоматическим торможением, а также системами предотвращения столкновений и предупреждения о выходе из полосы движения или приближения к разметке.