Видеокамеры будут следить за водителями автомобилей каршеринга

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Машины поминутной аренды оснастят камерами внутреннего наблюдения, изображение с которых будет транслироваться в режиме реального времени по сетям 5G. Такое нововведение планируется в Москве.

Власти столицы рассматривают возможность оснащение автомобилей каршеринга видеокамерами в салоне. Такое заявление сделал глава Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. По его словам, эксперимент будет проведен при участии одного из операторов поминутной аренды транспорта. Наблюдение будет вестись для контроля состояния водителя и происходящего в машине. Господин Ермолаев пояснил, что такое мероприятие должно проводиться онлайн, так как в будущем оно поможет внедрению роботизированной и не роботизированной самодвижущейся техники.

Ранее сообщалось, что в машинах появятся алкозамки. Технология позволяет не допустить пьяного водителя за руль. Система представляет собой специальную панель, в которую нужно выдохнуть для анализа. Если технология определит, что человек пьян, она не даст запуститься мотору.