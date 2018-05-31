Кроссовер Audi e-tron станет первооткрывателем виртуальных зеркал

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Вместо них серийный Audi e-tron получит особые камеры, чего еще не было ни на одном товарном автомобиле в мире. Дебют кроссовера запланирован на конец лета текущего года.

Немцы представили новые фотографии прототипа серийного Audi e-tron. По словам разработчиков, кроссовер испытывался в аэродинамической трубе, пробыв в ней более 1 000 часов.

Кроссовер Audi e-tron первым в мире получит виртуальные зеркала. Суть технологии заключается в том, что специальные камеры будут визуализировать «отражение» на дисплеи в салоне автомобиля. Такое решение будет опциональным для вседорожника, и предназначено не для всех рынков, на которые отправится новинка.

Модель Audi e-tron оснащается пневмостойками, которые опускают кроссовер на 26 мм, когда он разгоняется быстрее 120 км/ч. Автомобиль сможет проехать на полном заряде аккумуляторов не менее 400 км. Также машина оснащена воздухозаборником с заслонками, которые оптимизируют воздушный поток.

Внешне серийный Audi e-tron дублирует концепт e-tron quattro, дебютировавший в 2015 году во Франкфурте. В длину автомобиль составляет 4,88 м, а ширина машины равна 1,93 мм. В багажном отсеке кроссовера имеется 615 литров пространства.

Серийный Audi e-tron дебютирует 30 августа. Он станет между Q5 и Q7 в модельном ряду производителя. Машина составит конкуренцию Jaguar I-Pace и Tesla Model X.