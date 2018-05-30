Монстры Стивена Кинга "поедают" дороги Иркутска

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Жители Иркутска обсуждают фотографии плохих дорог в интернете. Накануне в соцсетях появился новый снимок, сделанный на улице Седова, который через несколько часов получил забавный фотомонтаж.

Утром 30 мая на странице «ДТП ИРКУТСКА Все Самое» в социальной сети Instagram появилась фотография провалившегося асфальта на улице Седова. На снимке отчетливо видно дыру в дорожном покрытии. В комментариях пользователи пошутили на тему того, что дороги города "поедают" монстры Стивена Кинга.

Через пару часов после публикации фотографии, был выложен этот же снимок, но уже с «прифотошопленными» лангольерами, монстрами из одноименной повести американского писателя Стивена Кинга.

По мотивам вышеназванного творения был снят фильм «Лангольеры», в котором группа людей на самолете попадает в прошлое. Оказавшись позади времени, путешественники выяснили, что в прошлом есть то же, что и в будущем, но единственное что в нем движется лангольеры. Зубастые создания округлой формы пожирают вчерашний день, освобождая место для следующего дня. В конце фильма лангольеры принялись поедать все на своем пути, и в одном из кадров можно увидеть, как они, прогрызая асфальт, вылетают из-под земли. Вероятно, этот момент и стал вдохновением для автора «фотожабы» про иркутские дороги.