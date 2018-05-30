В Перми в луже утонул легковой автомобиль

Сегодня, 17:47

Жительница Перми Мария Ромашова обнародовала на просторах Перми фото автомобиля, утонувшего в луже и рассказала о своих приключениях по пути в аэропорт. Водитель пытался объехать дорожную пробку, образовавшуюся из-за ремонта Коммунального моста, чуть не утонул со своим авто.

Таксист, который вез пермячку в аэропорт, решил объехать затор и свернул в Камскую долину. Но тут же понял, что его идея обратилась против него, так как автомобиль угодил в глубокую лужу.

Как сообщает Мария Ромашова, после того, как водитель открыл дверь со своей стороны, в салон хлынула вода. Потому пермячке пришлось покинуть затопленный салон своими силами. Затем прибыла «Газель», с помощью которой авто все-таки вытащили из-злополучной лужи.

Следует сказать, что не первый раз автомобили попадают в такие ситуации из-за неблагоприятных погодных условий. 15 мая легковой автомобиль утонул в луже, появившейся после провала почвы.