По Уфой утопили автомобиль каршеринга "Делимобиль"

Сегодня, 16:50

Инцидент имел место в селе Миловка, Уфимский район Республики Башкирия. Автомобиль оператора каршеринга «Делимобиль» запечатлели разбитым и показали в интернете.

Фотографию разбитого Hyundai Solaris показали на странице «БашДТП ДТП/ЧП Уфа и РБ» в соцсети Instagram. Под снимком разместили подпись: «Миловка, фото с места крушения соляриса авиалиний Делимобиль. Арендатору лучше бежать в Панаму, откуда нет экстрадиции».

Фотография разбитого Hyundai Solaris стала предметом обсуждений. Пользователи интернета отмечают, что каршеринг стал удобным и привлекательным сервисом, однако им нередко пользуются недобросовестные клиенты. По мнению комментаторов снимка, человека, который разбил машину «Делимобиля», оштрафуют.

Суть произошедшего не ясна. На фото видно, что Hyundai Solaris оставлен в водоеме. У машины разбит передний бампер. Непонятно, она заехала в воду в таком виде, или же на скорости попала в водоем, где и разбилась.