Путин поехал: На видео засняли кортеж из "Кортежей"

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Президент РФ уже пересел на новый люксовый лимузин Aurus стоимость примерно в 10 000 000 рублей. Модели проекта "Кортеж" вскоре покажут и европейским автолюбителям на мотор-шоу в Женеве.

Автором видеоролика стала маленькая девочка из России. Она на своем YouTube-канале "ЭмКи-Эм" опубликовала 29 мая сюжет, который уже собрал более 60 000 просмотров. На видео можно увидеть, как кортеж президента России выезжает из Кремля. В комментариях к ролику в шутку отметили, что "Путин поехал".

В кадре можно заметить самые обсуждаемые машины России: лимузин Путина, седан и минивэн, разработанные в рамках проекта «Кортеж». Автомобили построены на шасси ЕМП («Единая модульная платформа»). Также она станет основой для вседорожника. Официальна презентация всей «четверки» должна состояться на Московской автомобильной выставке в конце августа нынешнего года.

Автомобили проекта «Кортеж» разрабатываются последние шесть лет. Изначально они позиционировались как транспорт для первых лиц страны, но теперь стало известно, что они будут продаваться на массовом рынке. Уже в сентябре на них откроется предзаказ. Самая дешевая машина проекта будет стоить от 10 млн рублей, однако Владимир Путин заявил, что у этих автомобилей должны появиться «народные» версии с более низким ценником. Модели будут продаваться под новым брендом Aurus. Также разрабатывается мотоцикл сопровождения, но он появится уже в 2019 году.