В Казани обсуждают "идеальный Жигуль для переездов"

Сегодня, 15:50

Жители Казани стали свидетелями машины «Жигули» на одной из дорог города. Транспортное средство привлекло внимание общественности тем, что было перегружено металлоломом.

Один из автомобилистов, ехавших позади «Жигулей», сфотографировал транспортное средство. Снимок горожанина был опубликован на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в соцсети Instagram.

Фотография была опубликована с подписью: «На дачу». На самом деле, нет информации о том, куда направлялся столь перегруженный автомобиль. Машина везла неопределенные конструкции на крыше. Ими же был переполнен багажник транспортного средства. Пользователи соцсетей в комментариях начали шутить, говоря, что в кадре показаны цыгане. Один из комментаторов вовсе написал: «Ростовская братва». Также одного из пользователей интернета возмутила такая езда, так как водитель «Жигулей» не думает о других участниках дорожного движения. Вместе с тем комментаторы охарактеризовали машину как "идеальный Жигуль для переездов" и предложили комплектовать модель грузчиками и сделать серийной.