Кроссоверы BMW X3 и BMW X4 получили дизельные моторы

Сегодня, 15:33

Инженеры баварского премиального бренда BMW изменили технические параметры нескольких своих моделей. Отмечается, что кроссоверы BMW X3 и BMW X4 теперь обустроены 3-литровыми дизельными моторами.

В подкапотном пространстве BMW X3 M40d теперь установлен рядный дизельный двигатель объемом 3,0 с производительностью в 326 лошадиных сил. До первой «сотни» такой автомобиль берет разгон за 4,9 секунды.

Также вышла дизельная версия кроссовера BMW X4 xDrive30d. Отныне автомобиль оснащен 265-сильным двигателем, обеспечивающим разгон до первой «сотни» за 5,8 секунд. Мотор разрабатывался в соответствии со стандартом Euro-6 TEMP.

Стоит сказать, что обоих авто конструкторы разработали 8-скоростную АКПП Steptronic. Также двигатели работают в паре с фирменной системой полного привода xDrive. Приедут ли BMW X3 M40d и BMW X4 xDrive30d в Россию пока неизвестно.