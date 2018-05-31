Сняты с производства хэтчбеки DS 4 и DS 5

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Концерном PSA принято решение об «отставке» хэтчбеков DS 4 и DS 5. Обе машины основаны на шасси PF2 и вышли в свет в 2011 году. Тогда их еще показывали под маркой Citroen. Но с рестайлингом в 2015 году обе модели претерпели ребрендинг.

Французы пояснили, что прекращение выпуска хэтчбеков DS 4 и DS 5 планировалось давно. Дело в том, что обе модели не соответствуют стандарту Евро-6с, который скоро вступит в силу. Кроме того, автоиндустрия переходит к новому циклу измерения расхода топлива WLTP. Такие изменения требуют серьезных доработок силовых установок и повторных замеров экономности. Данные мероприятие выгодны не для всех моделей, и точно не для DS 4 и DS 5, которые теряют спрос.

Так, первый хэтчбек за прошлый год обрел в Европе 12 тысяч покупателей. Тираж второй модели составил только 5 738 проданных экземпляров. В России за 2017 годы реализованы 62 единицы DS 4. DS 5 покинул рынок РФ в 2015 году.

Оба хэтчбека пока не имеют прямой замены. С их уходом, европейскую модельную линейку бренда будут представлять только трехдверный DS 3 и кроссовер DS 7 Crossback. Будущей осенью должен появиться DS 3 Crossback. Кроме того, до 2023 года в линейке марки появятся шесть новых машин.

Тем временем, Citroen готовит новый Citroen C5. Дебют машины запланирован на 2019 год. Большой хэтчбек создается на основе концептуального CXperience. Машину построят на шасси EMP2.