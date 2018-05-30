Непосильным трудом: На каких машинах ездит «Руки-базуки» Кирилл Терешин

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В минувшем году Терешин уже был замечен в премиальном авто, но установить модель машины так и не удалось. Скандальный российский «синтоловый качок» Кирилл Терешин, который также прославился в сети как «Руки-базуки», на данный момент отказывается от бесплатных интервью, высоко оценивая свой «талант» и популярность, что позволяет «спортсмену» не отказывать себе в авто.

Прежде всего стоит сказать, что Терешин ещё в 2017 году приобрел себе автомобиль, но пользователи сети не смогли идентифицировать модель. Вместе с тем шильдик на руле, попавший на видеоролик, похож на логотип шведского бренда Volvo.

В комментариях отметили, что в салоне авто уже висит «ароматизатор-ёлочка», поэтому вряд ли речь идёт о новой машине с автосалона.

В начале нынешнего года «синтоловый качок» был замечен в компании девушки на премиальном внедорожнике Infiniti QX30. Справедливости ради стоит отметить, что машину вела сама избранница Терешина, и, вероятнее всего, кроссовер принадлежит ей.

По данным источников, близких к окружению Кирилла, пятигорский «фрик» задумывается над покупкой нового автомобиля, а предпочтение пока отдаётся премиальному внедорожнику.