На ЧМ-2018 власти Москвы усилят контроль за машинами без номеров

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В российской столице полным ходом идет подготовка к ЧМ-2018 и «Московская административная дорожная инспекция» (МАДИ) сообщила, что в городе будет введен усиленный контроль за безномерным транспортом с 14 июня по 15 июля.

Усиленный контроль предполагает использование в Москве дополнительных экипажей инспекторов. Они рассредоточатся по центральным улицам столицы, а также возле стадионов «Лужники» и «Спартак».

Наибольшее внимание стражи порядка будут уделять транспорту, припаркованному в местах большого скопления людей. Автомобили без номеров или с закрытыми номерами будут транспортироваться с специальные площадки, на которых будет осуществляться проверка и идентификация машин.

Прошлой осенью Антитеррористической комиссией Москвы был утвержден документ, позволяющий компетентным органам вывозить безномерные машины и транспорт с закрытыми номерами на стоянки для исключения террористической угрозы, которую могут нести в себе такие автомобили. С мая минувшего года на такие площадки было вывезено не менее 3 тысяч авто.