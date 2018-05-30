Новые рекорды: В России продали больше 1 700 000 машин Renault

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Российские дилеры французской машиностроительной компании Renault на конец апреля текущего года смогли реализовать больше 1 700 000 своих автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр российского филиала бренда, отметив, что в этом году компания празднует 20-летний юбилей своего присутствия в РФ.

По словам экспертов, наибольшее число российских продаж пришлось на седан Renault Logan, представленный в 2005 году. На протяжении всех лет прошедших лет, седан приобрели 680 000 россиян. Второе место досталось популярному кроссоверу Renault Duster, сборка которого началась в 2011 году, а его реализация достигла отметки в 353 000 экземпляров. ТОП-3 закрывают Renault Sandero и Renault Sandero Stepway с показателем больше 294 000 единиц.

Уверенно себя чувствует на отечественном авторынке и Renault Kaptur, появившийся в продаже с июня 2016 года. С того времени автомобиль разошелся тиражом в 56 000 штук.

В феврале текущего года представители Renault анонсировали выпуск своего нового глобального кроссовера, относящегося к C-сегменту. Его сборку наладят на заводе бренда в Москве, а дебютирует машина в рамках Московского автосалона. Новинка расширит модельный ряд Renault, представленный в РФ.