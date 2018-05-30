Ростовские чиновники смогут самостоятельно штрафовать за неоплату парковки

Сегодня, 13:07

Накануне в сети появилась информация, что в Ростове увеличат количество платных парковок, на которую автомобилисты отреагировали возмущениями. Теперь же стало известно, что ростовские власти получат доступ к базам ГИБДД и смогут самостоятельно наказывать водителей, не оплативших парковку.

Многие горожане после появления стендов с предупреждением об увеличении платных парковок выразили сомнения в том, что водители будут их оплачивать. Теперь же ростовские власти смогут бороться с нарушителями, выслеживая их через базы ГИБДД. Стоит отметить, что новые правки в законодательстве разрешают раскрывать персональные данные только нарушителей.

Согласно новым правкам, органы местного самоуправления будут включены в систему электронного взаимодействия, которая находится под управлением МВД. Такое решение позволит быстрее находить нарушителей и применять к ним необходимые меры. Одной из таких мер может стать установка на колесо специального блокиратора, который не снимается без оплаты штрафов.