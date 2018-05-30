Внедорожник Rolls-Royce Cullinan официально представлен в России

Сегодня, 13:00

Накануне в Москве был представлен первый внедорожник компании Rolls-Royce. Кроссовер Cullinan, который впервые показали ещё в мае этого года, теперь доступен для заказа в России.

Автомобиль еще не успел попасть в салоны к дилерам, однако спрос уже превышает предложение. Стоимость британской новинки составит 24 миллионов рублей в базовой версии. Rolls-Royce Cullinan в топовой модификации будет стоить гораздо дороже, однако пока что в России нет таких автомобилей. Стоит отметить, что уже дилерам поступило 40 предзаказов, которые полностью заполнили клиентскую базу и компании пришлось прекратить прием новых заявок. Как бы ни было, но клиентам придется ждать свои кроссоверы как минимум полгода.

Первый кроссовер британской компании Rolls-Royce построен на базе роскошного седана Phantom и получил похожие характеристики. Под капотом у Cullinan установлен мощнейший 6,75-литровый 12-цилиндровый агрегат, способный генерировать 563 лошадиных силы и 850 Ньютон-метров крутящего момента.