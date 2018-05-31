Стала известна стоимость нового лифтбэка Peugeot 508

Сегодня, 05:00

Французская популярная марка Peugeot, которой владеет компания PSA Group, выведет на европейский авторынок свой новый лифтбэк Peugeot 508 осенью текущего года.

Лифтбэк представлен в четырех вариантах исполнения и предлагается европейцам от 32 300 евро. Нужно сказать, что премьера нового лифтбэка Peugeot 508 состоялась весной нынешнего года на автосалоне в Женеве. Европейцы смогут заказать новинку в таких комплектациях как Active, Allure, GT Line и GT. В наиболее бюджетной версии лифтбэка стоит отметить мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, электронную аппаратную панель, круиз-контроль с ограничением скорости, опцию экстренного торможения и функция предупреждения о выходе из полосы движения. Помимо того автомобиль оснастили шестью подушками безопасности и колесными дисками размерностью 16 и 17 дюймов.

В Европе лифтбэк представлен в полной моторной гамме. В моторном отсеке самой доступной версии разметили 1,5-литровый дизельный агрегат с отдачей в 150 «лошадок», функционирующий в тандеме с с 6-ступенчатой МКПП и 8-секционной АКПП. За эту версию автолюбители отдадут от 32 300 до 36 900 евро. За варианты исполнения с 2-литровым дизелем, генерирующим мощность в 106 и 180 «лошадок», приводимом в действие 8-ступенчатой АКПП, нужно будет выложить от 38 800 до 47 600 евро. Бензиновые модификации Peugeot 508 обойдутся от 34 600 до 40 000 евро.

Отмечается, что такая моторная линейка автомобиля представлена только на домашнем рынке. Какие технические параметры получит лифтбэк для других стран пока неизвестно. В Россию же новый Peugeot 508 приедет не ранее 2019 года.