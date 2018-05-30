Изменены требования к условиям работы и отдыха водителей

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Минтрансом РФ уточнены временные нормы, которых должны придерживаться в работе и отдыхе водители. Они вступят в силу 5 июня нынешнего года.

Министерство сообщило, что теперь от водителей требуется, чтобы они работали за рулем не более чем 56 часов в неделю. Если шофер трудится две недели подряд, то разрешается, как и ранее, не более 90 часов.

Согласно новым нормам Минтранса водитель обязан отдыхать не реже, чем каждые четыре часа от работы. При этом у шофера должно уходить на отдых не менее, чем пятнадцать минут.

До недавнего времени такие нормы распространялись только на междугородние перевозки. Работодателей обязывали предоставлять водителям перерывы на отдых. Отныне шоферам необходимо самим следить за тем, сколько они трудятся и сколько отдыхают.