Porsche использует очки дополненной реальности для удаленного ремонта

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Porsche начал внедрять дополненную реальность, чтобы сократить время ремонта на 40%. Система Tech Live Look сочетает в себе очки с программным обеспечением дополненной реальности, позволяющие удаленным экспертам видеть то, на что смотрит технический специалист, а затем обеспечивает обратную связь удаленно и в режиме реального времени.

Как правило, сложная или необычная проблема с моделью Porsche обсуждается между дилерами и командой поддержки PCNA, на что затрачивается много времени. Поразительно, что очки и бесплатное программное обеспечение не просто позволяют удаленным экспертам общаться в режиме реального времени. Эти специалисты могут отправлять пошаговые технические бюллетени и схематические чертежи непосредственно на дисплей очков. Техник может просмотреть всю эту важную информацию и обсудить ее напрямую с экспертом.

Porsche провела пилотную программу технологии еще в 2017 году и начнет ее внедрять во всех своих 189 представительствах по всей территории Соединенных Штатов в течение 2018-2019 годов.