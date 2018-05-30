Toyota: В России не выгоден выпуск Land Cruiser Prado

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Локализация внедорожника Land Cruiser Prado в России невыгодна японскому автогиганту. На это указывает Масаси Исида, руководитель Toyota Motor в Санкт-Петербурге. В любом случае, по словам топ-менеджера, автомобиль и дальше будет продаваться в РФ.

Лучшими продажами среди моделей Toyota в РФ могут похвастаться Camry, RAV4 и Land Cruiser Prado. Бизнес-седан и кроссовер выпускаются на петербуржском предприятии марки, но от выпуска внедорожника в Северной столице России японцы отказываются.

По словам Масаси Исиды, если сравнивать конструктивно модели Camry, RAV4 и Land Cruiser Prado, то внедорожник сильно отличается от них. Первые две машины похожи силовой составляющей, а «вездеход» имеет совсем другие моторы. Кроме того, последний наделен рамной конструкцией. Подготовка петербуржского конвейера к выпуску Land Cruiser Prado требует больших затрат, которые сделают сборку внедорожника в России невыгодной.

Масаси Исида отметил, что руководство Toyota отказывается от выпуска Land Cruiser Prado в России не только из-за затрат на организацию конвейера для него, но и в связи со спорным спросом на модель в РФ. Так или иначе, поставки модели в страну продолжатся.