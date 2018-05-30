Российский экспорт легковых автомобилей снизился на 57%

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Эксперты из «АВТОСТАТ» в ходе исследований установили, что российский экспорт легковых автомобилей за рубеж в первом квартале текущего года составил 4 600 экземпляров. Это на 57% ниже уровня поставок за аналогичный период 2017 года.

Больше 60% от поставок пришлось на машины бренда LADA, которых за отчетный период вывезли за границу в количестве 2 900 единиц. Второе место среди марок досталось концерну Volkswagen (566 штук). ТОП-3 закрыл корейский автогигант Hyundai (355 ед.).

Наиболее экспортируемым авто из РФ стал отечественный внедорожник LADA 4X4 (2 000 шт.). Следом за ним расположилось Volkswagen Polo (555 шт.). И на третьей строчке разместили семейство LADA Vesta (555 ед.).

Наиболее популярными экспортными направлениями выступают Латвия (912 шт.) и Украина (881 ед.). В первую тройку вошел Азербайджан (593 шт.). По мнению специалистов, снижение экспортных поставок обусловлено тем фактом, что за первые три месяца минувшего года объем экспорта достиг отметки в 10 600 машин.