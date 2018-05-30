Volkswagen T-Cross получит мотор от Polo

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Volkswagen намерен представить компактный внедорожник T-Cross в этом году, и эти шпионские фотографии показывают тестовую машину, которая выглядит почти готовой к производству. Стиль компактного кроссовера имеет очень схожие черты с T-Roc.

Как и концепт кабриолета T-Cross Breeze, модель оснащена широкой радиаторной решеткой, которая заключает в себя угловые фары. В профиле автомобиль имеет коробчатый, выточенный вид с толстой задней стойкой.

T-Cross будет ездить на меньшей версии платформы MQB A0, установленной на таких моделях, как Volkswagen Polo, что даст ему колесную базу примерно на 30 миллиметров короче, чем у T-Roc. Ряд силовых агрегатов также, скорее всего, поступит от Polo. Базовая версия, скорее всего, будет использовать трехцилиндровый двигатель с передним приводом и турбонаддувом.

Вскоре после его дебюта T-Cross поступит в продажу в Европе. Он, скорее всего, прибудет в США в 2019 году. Во время Чикагского автосалона Хинрих Воебкен, генеральный директор американского подразделения Volkswagen, подтвердил планы «принести еще один внедорожник, помимо Atlas и Tiguan», и сказал, что оба будут ездить на платформе MQB, что означает появление T-Roc и T-Cross в США.