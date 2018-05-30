Осторожно, дети: В Воронеже школьники бьют стекла проезжающим автомобилям

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Автомобилистов в Воронеже предупреждают и просят сохранять бдительность во время проезда по Северному мосту. Причиной опасности стали школьники, которые с верхнего яруса кидают щебень в лобовые стекла.

На верхнем ярусе Северного моста находятся заброшенные трамвайные пути. Там и расположились школьники. Об опасности предупредил водитель маршрутки, поскольку лобовое стекло его авто пострадало из-за щебня.

Согласно предупреждению маршрутчика, такое происходит систематически. Уже в пятый раз за последние полгода школьники Воронежа покушаются на фронтальное стекло транспортного средства. Водитель решил предостеречь других участников движения и сообщил об опасности.

Автолюбители города хотят разобраться в таком неправомерном поведении подростков. Некоторые предположили, что родители уделяют недостаточно внимания их воспитанию, а то и вовсе безразлично относятся к детям. В то же время другой житель отметил положительную сторону ситуации, поскольку такой досуг лучше чем время, проведенное за компьютером в сети.