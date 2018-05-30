Кроссовер Hongqi HS7 выйдет на рынок до конца года

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Накануне фотошпионы показали очередную серию фотографий кроссовера Hongqi HS7. Папарацци считают, что запечатлели машину в предсерийном виде. Машина представит собой второй кроссовер китайского бренда, так как ранее был представлен паркетник HS3.

Бренд Hongqi контролируется концерном FAW. Несколько марку сделали самостоятельной, и под ней разрабатываются и выпускаются автомобили исключительно премиального сегмента.

По данным китайских СМИ, кроссовер Hongqi HS7 будет оснащаться теми же моторами, что и роскошный седан H7. То есть, паркетнику достанутся агрегаты 1.8 (188 л.с.), 2.0 (204 л.с.) и 3.0 (231 л.с.). Также возможно появление вариации машины с комбинированной силовой установкой. Данный о моторной гамме Hongqi HS7 могут быть опровергнуты или подтверждены в сентябре. Именно в начале осени китайцы должны представить серийную версию кроссовера в Чэнду. После этого в КНР начнутся продажи новинки.

Кроссовер Hongqi HS7 не рассекречивается производителем, но это понемногу делают фотошпионы. Благодаря им недавно появились фотографии салона новинки, которые доказали его роскошность: в интерьере гармонично сочетаются черная, серая и коричневая кожа. На передней панели размещены два дисплея. Также машина получила цифровую «приборку». Паркетник будет предлагаться с 5- и 7-местным салоном.