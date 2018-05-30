Автомобилисты Воронежа высмеяли отдыхающего посреди трассы мужчину

Сегодня, 11:22

В городском паблике Воронежа в социальной сети "ВКонтакте" сегодня появилось странное видео, на котором запечатлен мужчина, отдыхающий посреди дороги. Пользователи сети предположили, что таким образом мужчина радуется приходу тепла.

Активное обсуждение среди воронежцев вызвало видео, на котором мужчина лёг посреди проезжей части на Московском проспекте во время оживленного трафика. По всей вероятности, виновник пробки находился в неадекватном состоянии, или же в состоянии алкогольного опьянения, о чём предположили комментаторы. Некоторые подчеркнули, что водителям следовало бы помочь человеку убраться с дороги, во избежание ДТП. Были и те, кто отнесся к этому с юмором, отметив, что водители просто "завидуют ему, потому что не могут просто взять и улечься загорать на проезжей части".