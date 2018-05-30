Наш ответ: В 2020 в России выпустят "летающий внедорожник"

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Первыми новые автомобили получат спасатели и представители силовых ведомств. Основным плюсом новинки станет возможность вертикального взлёта.

«Летающий внедорожник» со сверхкоротким взлетом и посадкой разрабатывают специально для МЧС и Министерства обороны России. Уже через четыре года Фонд перспектив исследований намерен приступить к первым тестированиям.

В планах ФПИ внедорожник сможет преодолевать до тысячи километров на скорости 250 км/ч. При этом «летающий внедорожник» сможет развивать скорость до 315 км/ч при весе полезной нагрузки до 500 кг. Отмечается, что новинкой сможет управлять как водитель, так и система автономного пилотирования.

Одним из преимуществ стала сверхкороткая посадка и взлет: «летающий внедорожник» сможет подняться в воздух на площадке в 50 м с высотой препятствий до 15 м. Модель работает при помощи схемы активного обдува несущих поверхностей, которую обеспечивает десять воздушных электрических винтов, равномерно установленных по передней кромке крыла. Дебют модели состоится в 2020 году.