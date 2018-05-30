В Воронеже высмеяли "Жигуль-кабриолет" из ВАЗ-2101

Сегодня, 09:30

Накануне в одном из городских пабликов Воронежа появилась фотография кабриолета, созданного из отечественного автомобиля ВАЗ-2101. Красная "копейка" с обрезанной крышей вызвала активное обсуждение среди пользователей.

Дороги Воронежа могут похвастаться множеством эксклюзивных и переработанных автомобилей и ВАЗ-2101 "Кабриолет" тому подтверждение. Точной информации о том, подвергся ли автомобиль каким-то дополнительным доработкам нет, однако видно, что срез крыши выполнен аккуратно, а машина в целом выглядит привлекательно и ухоженно. Также можно заметить, что салон несколько переработан, что видно из белой обшивки заднего ряда сидений.

Мнения пользователей разделились, некоторые считают, что на доработку отечественного автомобиля особых усилий прилагать не стоит, другие же похвалили умельцев. Нашлись и те, кто считает "Жигуль-кабриолет" опасным - смертность в ДТП с машиной, у которой нет верха, значительно выше.