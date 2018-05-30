Ученые создают материал для изменения дизайна авто будущего

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Работники Массачусетского технологического института и конструкторы немецкой машиностроительной компании BMW решили осуществить совместный проект, в рамках которого разработают материал, способный изменять дизайн будущих автомобилей. Об этом сообщает аккаунт разработчиков в Twitter.

Данный проект получил название «Жидкие напечатанные пневматики» предполагает применение 3D-принтера. С помощью технологий 3D-печати сжиженные вещества выдавливаются в особую емкость с гелем, а затем постепенно застывают. В ходе исследований ученые получили 100-процентный силоксановый каучук, имеющий внутренние воздушные камеры, и способный сдуваться и надуваться в соответствии с заранее заданной программой.

Внешне вещество выглядит «живым» и «дышащим». А вот собственник такой машины будущего может изменять настройки кресел и эйрбэгов, регулируя их жесткость и мягкость.