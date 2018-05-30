У бренда Smart поменяют руководителя

Сегодня, 12:05

В правлении немецкого концерна Daimler приняли решение о смене главы подконтрольного бренда Smart. Гендиректор Smart Аннет Винклер покинет свой пост 30 сентября 2018 года, а кто станет новым руководителем марки пока не сообщили.

Но Аннет Винклер останется работать в Daimler. Ей предложили членство в наблюдательном совете южноафриканского представительства Mercedes-Benz. На эту должность она заступит осенью следующего года.

58-летняя Аннет Винклер 23 года работала в Daimler. Последние 8 лет она числилась руководителем бренда Smart. Смена руководителя продиктована одобрением новой стратегии развития компании, согласно которой Smart после 2020 года займется разработкой только электрокаров. На сегодняшний день бренд уже полностью отказался выпускать машины с ДВС для рынка Северной Америки.

Ранее сообщали, что Daimler вложит 500 млн евро в реконструкцию завода Smart в Амбахе (Франция). На этом предприятии кроме автомобилей бренда начнут выпускать еще и электромобиль Mercedes-Benz EQA, выход на рынок которого запланирован на 2020 год.