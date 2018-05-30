Schaeffler представила 1200-сильный седан с двигателем болида Формулы Е

Сегодня, 08:15

Накануне немецкая инжиниринговая компания Schaeffler презентовала свое новое творение - седан, оснащенный двигателями Формулы Е. Новинка построена на основе Audi RS3, а агрегат позаимствован у болида BT Schaeffler FE01.

Хотя суперседан построен на базе Audi RS3, от неё взяли лишь кузов, силовая установка была заменена на 4 электродвигателя, генерирующих в сумме 1200 лошадиных сил. В стоковом варианте Audi RS3 400-сильным 2,5-литровым агрегатом. Новый двигатель, позаимствованный у болида BT Schaeffler FE01, который участвовал в 2016-2017 годах в Формуле Е, позволяет набрать 200 км/час всего за 7 секунд, данный результат на 0.6 секунды быстрее, чем у Ferrari 488 Pista.

Что касается внешнего вида, то новинка напоминает очень модернизированную RS3 с комплектами широкого кузова, большим диффузором и особой раскраской, выполненной в стиле компании Schaeffler. Представители Schaeffler всё же отметили, что данная машина не станет серийной моделью, а разрабатывалась она для демонстрации того, насколько сейчас развитые технологии в области электрокаров, которые позволяют установить в обычный седан двигатель от болида.