29 мая в Москве запустили сервис аренды авто по подписке

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29 мая оператор аренды автомобилей Willz запустил сервис в Москве, который позволяет воспользоваться услугой по подписке. Представитель компании объяснил как работает данный механизм и его преимущества.

Клиенты Willz должны пройти регистрацию на официальном сайте или мобильном приложении. Для этого достаточно заполнить анкету, а также предоставить документы, в течение двух-трех дней информацию проверяют.

После проверки клиенту необходимо оплатить услугу и забрать автомобиль у дилера, который является партнером компании. С оператором аренды авто по подписке Willz в Москве работает крупнейший дилер в России «Рольф», информацию о других автодилерах компания пока не предоставила.

Отмечается, что цена подписки будет зависеть от бренда авто и класса. Аренда по подписке подразумевает страхование КАСКО и ОСАГО, установку на учет, уплату всех пошлин, ежегодный транспортный налог, пройденный техосмотр, замену и хранение покрышек. При этом арендане включает стоимость бензина, мойки и парковки. Отменить подписку можно в любое время.

На данный момент Willz предоставляет 50 авто, однако к концу года их станет 800 ед., кроме того позднее станет доступна аренда авто с пробегом. Оператор предлагает авто Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda и BMW. Клиент может оформить аренду минимум на три месяца, перед тем как предоставить авто компания проверяет его.