Минпромторг опроверг введение аукционов для поддержанных авто

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Недавно в сети появилась информация, что Минпромторг создает новую систему продажи подержанных автомобилей через онлайн аукционы, однако сегодня, 30 мая, пресс-служба Министерства опровергла данную информацию. В ведомстве подчеркнули, что изменения в налоговом в законодательстве будут, но не таким образом.

Напомним, вчера в сети появилась информация о том, что Министерство промышленности и торговли РФ совместно с НТИ «Автонет» разрабатывает новую систему онлайн аукционов, с помощью которой будут продаваться подержанные автомобили. Отмечалось, что подобная система позволит избежать "серых" сделок и принесет дополнительные 20 миллиардов рублей в бюджет.

Теперь же пресс-служба Министерства сообщила, что данный проект не разрабатывается, вместо этого сейчас ведомство готовит правки относительно налогового законодательство, которые позволят дилерам покупать автомобили с пробегом без двойного налогообложения. Точность сроков принятия данных правок пока не озвучивают.