В России Mitsubishi Outlander подорожал на 30 000 рублей

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В мае текущего года ценники на популярный японский кроссовер Mitsubishi Outlander в России возросли на 30 000 рублей почти во всех версиях. Об этом сообщают специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ».

Благодаря проведенному анализу, эксперты смогли установить, что кроссовер Mitsubishi Outlander прибавил в цене 1,6%-2% относительно прежнего ценника. Повышение цен не затронуло модификации Instyle и Ultimate, которые обустроены 2,4-литровым агрегатом с производительностью в 167 "лошадок".

Отныне переднеприводная версия кроссовера обойдется россиянам от 1 599 000 рублей, а полноприводный вариант стоит 1 723 000 рублей. Обе версии получили под капот бензиновый мотор объемом 2,0 литра с мощностью в 146 «лошадок».

Согласно отчету, обнародованному в сети сотрудниками "АВТОСТАТ, на протяжении января-апреля этого года объем продаж Mitsubishi Outlander в РФ увеличился в 1,5 раза достигнув отметки в 7 432 купленных отечественными автолюбителями машины. При составлении отчета эксперты не руководствовались специальными предложениями и акциями от бренда.