Skoda презентовала бронированную модификацию универсала Superb Estate

Сегодня, 05:39

Британское представительство бренда Skoda, подконтрольного немецкому автоконцерну Volkswagen, презентовал бронированный универсал Skoda Superb Estate. Разработка новинки велась специалистами чешской марки и инженерами одной местной компании, о которой пока ничего неизвестно.

Универсал оснастили броней стандарта PAS 300, которая обеспечивает защиту пассажиров машины при обстреле из крупнокалиберного оружия и взрывов гранат. Помимо того, Skoda Superb Estate оснастили специальными колесными дисками, которые позволяют универсалу передвигаться с простреленными покрышками.

Из-за значительно увеличенной массы универсал получил модернизированную архитектуру и более мощные тормозные механизмы. Но как сообщают конструкторы Skoda, сохранил просторный салон на пять мест и 660-литровый багажный отсек, что свидетельствует о его высокой практичности. В салоне можно использовать мультимедийную установку с 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой цифровых сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Переоборудованием универсала инженеры будут заниматься на протяжении четырех недель. Бронированный Skoda Superb Estate обойдется в 120 000 фунтов стерлингов, что равняется 10 000 000 рублей по текущем курсу.