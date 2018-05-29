Минивэн Aurus Arsenal запечатлели на дорогах Москвы

Вчера, 23:00

Модель Aurus Arsenal, разработанный в рамках проекта «Кортеж», сфотографировали, когда он стоял в пробке. Официально общественности представят автомобиль в конце лета.

На данный момент минивэн Aurus Arsenal практически полностью засекречен в плане оснащения. Автомобиль назван в честь одной из кремлевских башен. Габариты машины неизвестны, но она, судя по снимкам, крупнее моделей Volkswagen Multivan или Mercedes V-класса.

Моторный отсек минивэна Aurus Arsenal занимает агрегат V8 отдачей 600 л.с. Он укомплектован 9-АКПП и полным приводом.

Впервые общественность официально увидела автомобиль проекта «Кортеж», когда 7 мая президент России Владимир Путин приехал на свою инаугурацию на новом лимузине. Позже политик заявил, что автомобиль ему понравился и он будет пользоваться им для деловых поездок.

В рамках проекта «Кортеж» на «Единой модульной платформе» строятся лимузин, седан, кроссовер и минивэн. Изначально они позиционировались как транспорт для первых лиц, но теперь стало известно, что машины будут продаваться на массовом рынке по цене от 10 млн рублей за единицу. Все модели получили внешность в одной концепции, и будут представлены на Московском мотор-шоу в августе. Также разрабатывается мотоцикл, и она отправится в производство в 2019 году.