"Яндекс" вместе с Nissan создали автомобиль будущего

Сегодня, 17:06

Российский цифровой гигант «Яндекс» представил «Nissan Яндекс.Авто.Концепт», разработанный на архитектуре популярного полностью электрического хэтчбэка Nissan Leaf. Показанный прототип предназначен для того, чтобы дать представление о подключенном автомобиле будущего.

Новый «Nissan Яндекс.Авто.Концепт» получил службы, разработанные специалистами «Яндекса». Панель управления состоит из двух экранов, один из которых отображает погоду и навигацию, второй же предназначен для развлечений. Управлением мультимедийным центром можно осуществлять также посредством голосовых команд.

Примечательно, что Nissan и «Яндекс» занимаются разработкой не только машин будущего, но и создание ПО для них. Обновленные кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, которые будут выпущены осенью 2018 года на петербургском предприятии бренда, получат все службы «Яндекса». Но и прежние версии можно купить с такими сервисами.

Сотрудничество с «Яндексом» является очередным этапом реализации стратегии автопроизводителя, который стремится к безопасному и комфортному будущему. По словам главы российского филиала Андрея Акифьева, Nissan стремится изменить свое представление об источниках энергии для авто и о том, как они становятся частью общества.